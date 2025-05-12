Як працюють "безплатні кредити" для військових у Monobank

Закон (пункт 15 статті 14 Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей") стверджує, що банки не мають права нараховувати відсотки та штрафи військовим, пише 24 Канал з посиланням на Гороховського.

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Але ми не знаємо, хто з клієнтів військовий, а хто ні. Якщо до нас звертається клієнт і каже, що він військовий і просить на підставі цього закону скасувати йому процентну ставку, ми негайно це робимо, але попереджаємо, що ми не зможемо надати йому нові транші безкоштовних кредитів, оскільки у нас немає безкоштовних депозитів,

– пояснив бізнесмен.

Тобто Monobank за вже виданими кредитами відсотки не нараховує, але й не видаємо нових. Річ у тім, що банк просто не має безплатних ресурсів для цього.

Олег Гороховський додав, що так роблять великі банки. Зокрема він висловив свій жаль щодо того, що з "задоволенням взагалі пробачив військовим усі кредити", але тоді monobank не матиме змоги чим повернути вкладникам їхні депозити.

Це все відбувається тому, що закон ухвалили, а джерело фінансування цієї норми закону не передбачили,

– написав співзасновник Monobank.

Зверніть увагу! Банки не працюватимуть на збиток, тому не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безплатні кредити.

