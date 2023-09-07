Финансовая грамотность для подростков: в Киеве запустили бесплатные курсы

Онлайн-школа Cryptology и криптовалютная биржа WhiteBIT начали курс офлайн-лекций по теме "Финансовая и цифровая грамотность для подростков". Курс направлен на повышение осведомленности молодежи в сфере финансов и управления инвестициями.

Что известно о курсе

Занятия по финансовой грамотности будут проходить в образовательном пространстве Digital Traders Hub в Киеве с 3 сентября по 26 ноября 2023 года. Проект создан в рамках социальной инициативы GRP.help и является уникальной возможностью получить знания для подростков 14 – 17 лет, заинтересованных в финансовой грамотности.

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Курс состоит из 11 модулей,

Содержит теоретическую и практическую часть с общей продолжительностью 26,5 часа,

Предоставляется на безвозмездной основе,

Всего для обучения отобрано 14 участников.

Почему это важно

Занятия будут проводиться раз в неделю преподавателями по Cryptology и кураторами Digital Traders Hub.

На лекциях учащимся будут рассказывать о классах финансовых инструментов, их анализе, инвестиционном портфеле, диверсификации рисков, психологических аспектах инвестирования и т.д. Следовательно, двухмесячная программа обучения поможет участникам овладеть актуальными финансовыми инструментами и познакомиться с тонкостями управления ими.

Лекции будут проводиться в современном образовательном пространстве Digital Traders Hub, который является общим проектом Cryptology и WhiteBIT.

Подписчики криптоковоркинга могут посещать тематические лекции и другие мероприятия от команды трейдеров Cryptology, которые позволят регулярно улучшать навыки и знания в сфере трейдинга и криптовалют. Оформить подписку чтобы присоединиться к Digital Traders Hub можно за ссылкой.

Ввиду растущего спроса на финансовую грамотность среди молодежи этот проект может стать важным шагом на пути к более образованному и финансово грамотному будущему поколению.

По словам представителей компаний, они уже работают над возможностью масштабировать проект.

Интересные факты о криптобирже WhiteBIT и школе Cryptology

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году.

На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.

Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более 2,5 миллиарда долларов.

WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и платформой Дія.Образование создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины,

Кроме того, криптобиржа является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольному клубу "Барселона" и киберспортивной платформы FACEIT.

Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейна в Украине и мире.

Cryptology – это команда из 26 трейдеров, делящихся своим опытом и знаниями с теми, кто хочет разобраться в сфере трейдинга.