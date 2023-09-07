Що відомо про курс

Заняття з фінансової грамотності проходитимуть в освітньому просторі Digital Traders Hub у Києві з 3 вересня по 26 листопада 2023 року. Проєкт створено в рамках соціальної ініціативи “GRP.help” і є унікальною можливістю отримати знання для підлітків 14 – 17 років, що зацікавлені у фінансовій грамотності.

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Зверніть увагу! Заняття проводитимуться раз на тиждень викладачами з Cryptology та кураторами Digital Traders Hub.

Курс складається із 11 модулів,

Містить теоретичну та практичну частину із загальною тривалістю у 26,5 годин,

Надається на безоплатній основі,

Всього для навчання відібрано 14 учасників.

Чому це важливо

На лекціях учням розповідатимуть про класи фінансових інструментів, їх аналіз, інвестиційний портфель, диверсифікацію ризиків, психологічні аспекти інвестування тощо. Відтак двомісячна програма навчання допоможе учасникам опанувати актуальні фінансові інструменти та познайомитися з тонкощами керування ними.

Лекції проводитимуться у сучасному освітньому просторі Digital Traders Hub, що є спільним проєктом Cryptology та WhiteBIT.

До речі! Підписники криптоковоркінгу можуть відвідувати тематичні лекції та інші заходи від команди трейдерів Cryptology, які дозволять регулярно покращувати навички та знання у сфері трейдингу і криптовалют. Оформити підписку аби приєднатися до Digital Traders Hub можна за посиланням.

Зважаючи на попит, що зростає на фінансову грамотність серед молоді, цей проєкт може стати важливим кроком на шляху до більш освіченого та фінансово грамотного майбутнього покоління.

За словами представників компаній, вони вже працюють над можливістю масштабувати проєкт.

Цікаві факти про криптобіржу WhiteBIT та школу Cryptology

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році.

На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад 2,5 мільярда доларів.

WhiteBIT разом з Національним університетом “Києво-Могилянська академія” та платформою Дія.Освіта створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС України,

Крім того, криптобіржа партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу “Барселона” та кіберспортивної платформи FACEIT.

Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.

Cryptology – це команда з 26 трейдерів, що діляться своїм досвідом та знаннями з тими, хто хоче розібратися у сфері трейдингу.