Не все пенсионеры могут бесплатно ездить в транспорте – кому придется заплатить за билет

Украинские пенсионеры могут пользоваться немалым количеством льгот. В том числе и тех, которые касаются транспорта.

Кто из пенсионеров не сможет ездить бесплатно в транспорте

То есть те лица, достигшие пенсионного возраста, имеют право на бесплатный проезд по городу, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Однако эта льгота доступна только при условии наличия пенсионного удостоверения. Человек должен продемонстрировать документ, чтобы получить бесплатный билет.

Важно! При других обстоятельствах же украинцу или украинке придется заплатить за проезд.