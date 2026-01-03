Пенсионеры будут платить за проезд: на какой транспорт не будет действовать льгота

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, сохраняют право на государственные льготы. Среди которых наиболее известная это бесплатный проезд в общественном транспорте. Впрочем, на практике бывают случаи, когда пенсионерам приходится оплачивать билет,

Весь ли транспорт бесплатный для пенсионеров?

В 2026 году пенсионерам придется платить за проезд, ведь не все виды транспорта есть в списке "бесплатных". За некоторые поездки придется платить полную стоимость билета, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Льготный проезд не распространяется на такси, междугородние автобусы и поезда. Соответственно, пенсионеры за поездки этими видами транспорта платят полную стоимость билета.

А какой проезд для пенсионеров бесплатный?

Пенсионеры в Украине сохраняют право на бесплатный проезд в нескольких видах общественного транспорта. В частности, бесплатно они могут пользоваться:

трамваями;

троллейбусами;

городскими автобусами и пригородными электричками.

Относительно маршруток, ситуация немного сложнее. Льготный проезд в них возможен, но его условия определяются органами местного самоуправления. Местные власти устанавливают конкретное количество бесплатных мест в каждом маршруте, а также регламентируют часы, когда льгота действует.

Важно! Чтобы воспользоваться бесплатным проездом в разрешенном транспорте, обязательно иметь пенсионное удостоверение. Если его нет и билет не приобретен, контролер имеет право выписать штраф.

Таким образом, пенсионер может воспользоваться льготным проездом не всегда. Соответственно доступ к бесплатному месту зависит от правил конкретного города или общины.

Справочно: Пенсионное удостоверение подтверждает, что человек получает пенсию. Его выдают по заявлению пенсионера, которое нужно подать в местное отделение Пенсионного фонда Украины.

Какие еще действуют льготы для пенсионеров?