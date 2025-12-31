Кто может получить 6 500 гривен "Зимней поддержки"?
Денежная помощь в этом году предусмотрена украинцам, которые больше всего пострадали от войны или оказались в трудных жизненных обстоятельствах, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
На получение помощи имеют право следующие категории граждан:
- дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;
- дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам и на 1 ноября 2025 года не достигли 18 лет;
- дети, над которыми установлена опека или попечительство (на каждого ребенка до 18 лет);
- дети, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
- одинокие пенсионеры, чья пенсия не превышает 4 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2025 года (9 444 гривны), и которые получают надбавку на уход.
Выплату автоматически начисляли в ноябре, однако если она не поступила, можно было подать заявление в ПФУ до 17 декабря. В 2026 году подать заявление на получение средств невозможно, однако получатели смогут потратить свою помощь.
На что можно потратить 6 500 гривен в 2026 году?
Помощь для прохождения зимнего периода предоставляется исключительно в безналичной форме. Полученные средства разрешено использовать в течение 180 дней только на такие категории товаров:
- одежда и обувь для зимнего периода;
- лекарственные средства;
- витамины и средства для поддержания здоровья в холодное время года.
Оплата возможна в магазинах и аптеках, которые принимают карты украинских банков или Дія.Картку.
Обратите внимание! Размер полученной помощи не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи и субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Какие есть надбавки и доплаты для пенсионеров?
Одинокие пенсионеры в Украине могут получать надбавку к пенсии и социальную помощь, размер которой зависит от прожиточного минимума. С 2026 года соцпомощь на уход для одиноких пенсионеров составит более тысячи гривен.
Надбавка к пенсии есть для мужчин с более 35 лет и женщин с более 30 лет стажа, если пенсия назначена после октября 2011 года. Доплата составляет 1% от пенсии за каждый полный год стажа сверх нормы, но не более 1% от прожиточного минимума. Например, пенсионеры с 30 годами страхового стажа и пенсией сверх минимальной получают доплату 708 гривен.
Также пенсионеры в Украине от 70 лет получают возрастную надбавку до 300 гривен ежемесячно, которая растет для тех, кто достигает 75 и 80 лет. Доплата начисляется автоматически для пенсионеров с пенсией до 10 340 гривен и не начисляется работающим пенсионерам.