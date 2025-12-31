Хто може отримати 6 500 гривень "Зимової підтримки"?

Грошова допомога цьогоріч передбачена українцям, які найбільше постраждали від війни чи опинилися в скрутних життєвих обставинах, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

На отримання допомоги мають право такі категорії громадян:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам і на 1 листопада 2025 року не досягли 18 років;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування (на кожну дитину до 18 років);

діти, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одинокі пенсіонери, чия пенсія не перевищує 4 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб станом на 1 січня 2025 року (9 444 гривні), і які отримують надбавку на догляд.

Виплату автоматично нараховували у листопаді, проте якщо вона не надійшла, можна було подати заяву до ПФУ до 17 грудня. У 2026 році подати заяву на отримання коштів неможливо, проте отримувачі зможуть витратити свою допомогу.

На що можна витратити 6 500 гривень у 2026 році?

Допомога для проходження зимового періоду надається виключно в безготівковій формі. Отримані кошти дозволено використати протягом 180 днів тільки на такі категорії товарів:

одяг і взуття для зимового періоду;

лікарські засоби;

вітаміни та засоби для підтримки здоров’я в холодну пору року.

Оплата можлива у магазинах та аптеках, які приймають картки українських банків або Дія.Картку.

Зауважте! Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги та субсидії на житлово-комунальні послуги.

