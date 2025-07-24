Без новой программы МВФ не обойтись: в НБУ назвали финансовые потребности Украины

Украине понадобится новая программа с МВФ по финансовой поддержке вместо принятой еще в 2023 году. В НБУ считают, что она должна учесть реальную ситуацию и потребности страны.

Зачем Украине новая программа с МВФ?

Нацбанк в своем базовом сценарии прогнозирует, что Украина получит 35 миллиардов долларов помощи от международных партнеров в 2026 году. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, сообщает 24 Канал.

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По тому же сценарию, в 2027 году международная финансовая поддержка должна составить 30 миллиардов долларов.

Однако НБУ идентифицировал источники только 22 миллиардов долларов помощи на 2026 год.

По другой части средств сейчас ведутся переговоры, и взаимодействие с Международным валютным фондом (МВФ) станет их частью.

Мы с ними (МВФ – 24 Канал) работаем над тем, чтобы сформировать определенную концепцию и подход к новой, обновленной программе расширенного финансирования,

– рассказал Пышный.

По словам главы НБУ, будущая программа с МВФ учтет новые реалии, а именно риски безопасности, динамику восстановления Украины, а также макроэкономическую ситуацию и геополитику.

Важно! НБУ прогнозирует, что объем внешней помощи Украине в 2025 году составит около 54 миллиардов долларов. Сейчас уже поступило почти 24 миллиарда долларов.

Что о новой программе с МВФ говорят в правительстве?

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала условие, при котором Украине понадобится новая программа финансирования с МВФ.

Если базовый сценарий предусматривает, что война продлится и в следующем году, очень вероятно, что будет новая программа МВФ,

– заявила Свириденко.

Премьер подчеркнула, что правительство может начать переговоры с МВФ по новой программе финансирования уже в августе этого года.

Стоит знать! Нынешняя программа Украины с МВФ предусматривает финансирование от фонда в размере около 16 миллиардов долларов. Она рассчитана на 2023-2027 годы.