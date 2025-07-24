Без новой программы МВФ не обойтись: в НБУ назвали финансовые потребности Украины
- Украина нуждается в новой программе с МВФ для финансовой поддержки, которая учтет реальные потребности страны, поскольку на 2026 год идентифицированы источники только 22 млрд долларов.
- Национальный банк Украины работает с МВФ над концепцией обновленной программы расширенного финансирования, которая учтет риски безопасности, динамику восстановления Украины, макроэкономическую ситуацию и геополитику.
Украине понадобится новая программа с МВФ по финансовой поддержке вместо принятой еще в 2023 году. В НБУ считают, что она должна учесть реальную ситуацию и потребности страны.
Зачем Украине новая программа с МВФ?
Нацбанк в своем базовом сценарии прогнозирует, что Украина получит 35 миллиардов долларов помощи от международных партнеров в 2026 году. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, сообщает 24 Канал.
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По тому же сценарию, в 2027 году международная финансовая поддержка должна составить 30 миллиардов долларов.
- Однако НБУ идентифицировал источники только 22 миллиардов долларов помощи на 2026 год.
- По другой части средств сейчас ведутся переговоры, и взаимодействие с Международным валютным фондом (МВФ) станет их частью.
Мы с ними (МВФ – 24 Канал) работаем над тем, чтобы сформировать определенную концепцию и подход к новой, обновленной программе расширенного финансирования,
– рассказал Пышный.
По словам главы НБУ, будущая программа с МВФ учтет новые реалии, а именно риски безопасности, динамику восстановления Украины, а также макроэкономическую ситуацию и геополитику.
Важно! НБУ прогнозирует, что объем внешней помощи Украине в 2025 году составит около 54 миллиардов долларов. Сейчас уже поступило почти 24 миллиарда долларов.
Что о новой программе с МВФ говорят в правительстве?
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала условие, при котором Украине понадобится новая программа финансирования с МВФ.
Если базовый сценарий предусматривает, что война продлится и в следующем году, очень вероятно, что будет новая программа МВФ,
– заявила Свириденко.
Премьер подчеркнула, что правительство может начать переговоры с МВФ по новой программе финансирования уже в августе этого года.
Стоит знать! Нынешняя программа Украины с МВФ предусматривает финансирование от фонда в размере около 16 миллиардов долларов. Она рассчитана на 2023-2027 годы.