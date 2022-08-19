Беженцев могут освободить от налогов: Украина просит ЕС применить "ковидный прецедент"

Чтобы избежать двойного налогообложения украинских беженцев, Украина обратилась в ЕС по просьбе засовывать "ковидный прецедент". Что это значит для украинцев, читайте дальше.

Просьба Украины в ЕС

Кабмин направит письмо ко всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС с просьбой применить "ковидный прецедент". Его подпишет первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, возглавляющая Экономштаб и одобрившая такое предложение 18 августа.

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Справка: "ковидный прецедент" – это когда многие люди из-за отмены авиарейсов оказались вынужденно не в странах своего налогового резидентства, и к ним не было применено "правило налогового резидентства 180 дней".

Член штаба Михаил Кухарь рассказал, что также готовятся изменения к соответствующим инструкциям Нацбанка и Госналоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.

Заседание Экономштаба 18 августа / Фото из фейсбука Михаила Кухаря

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство решить вопрос налогового резидентства украинских граждан за рубежом, поскольку, находясь за пределами страны более 183 дней, они могут быть признаны резидентами страны пребывания и возникнет риск двойного налогообложения.

Что означает избегание двойного налогообложения

Большинство соглашений об избежании двойного налогообложения предусматривает, что физическое лицо должно платить налоги в той стране, в которой она проживает более полугода. Поэтому благодаря "ковидному прецеденту", через шесть месяцев украинские беженцы во многих странах должны получить статус местного налогового резидента, даже если они продолжают работать на украинские компании удаленно.

Где больше всего украинцев получили статус временной защиты

По данным ООН, сейчас больше всего украинских беженцев в Европе, которые покинули Украину в феврале – марте, получили статус временной защиты в:

Польши – 1,27 миллиона,

Германии – 670 тысяч,

Чехии – 413 тысяч,

Италии – 150,3 тысячи,

Испании – 133,8 тысячи,

Болгарии – 129,4 тысячи,

Франции – 96,5 тысячи,

Словакии – 86,8 тысячи,

Австрии – 78,2 тысячи.

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