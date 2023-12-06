Беженцы в Германии: детали статуса и системы помощи для украинцев
Источник:DW
С начала войны многие украинцы нашли убежище в Германии. Помимо получения социальной помощи страна стимулирует беженцев трудоустраиваться.
Беженцы от войны в Украине имеют в Германии особый правовой статус, который предусмотрен Директивой о временной защите.
Читайте также: Риски слишком велики: прекратят ли украинцам выплачивать помощь в ПольшеОбратите внимание! Директиву о временном активировании Евросоюза в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она должна была действовать до марта 2024, но срок ее действия было решено продлить еще на год.
Что предусматривается Директивой
Цель данной директивы состоит в обеспечении людей ресурсами, необходимыми для совершения покупок продуктов питания, одежды, средств личной гигиены, приобретения билетов на общественный транспорт и оплаты электроэнергии.
Директива также предусматривает следующие аспекты:
- временная защита позволяет украинским беженцам быстро и без бюрократических проволочек получить временное разрешение на проживание без процедуры предоставления убежища;
- можно устроиться на работу, отправить детей в школу и пользоваться медицинской страховкой ;
- украинские беженцы имеют право на базовую государственную социальную помощь (Bürgergeld) от центра трудоустройства.
Какую финансовую помощь получают украинцы
Эксперт Андрей Павловский в комментарии 24 Канала рассказал, что в Германии система помощи беженцам работает так, чтобы после года получения соцпомощи люди шли на языковые курсы и искали работу.
Впрочем, сумма пособия в сентябре 2023 года составляла:
- 502 евро на человека;
- семейные пары получают 451 евро на человека
Также украинские беженцы имеют право на государственную оплату арендного жилья.Обратите внимание! Если украинские беженцы работают на полной занятости в Германии и получают 1040 евро и выше, то социальную помощь отменяют.