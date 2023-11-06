Ирландия хочет снизить поток украинских беженцев: готовятся соответствующие изменения

Правительство Ирландии хочет ввести оплату за жилье и сократить выплаты украинским беженцам уже до конца года. Изменения в программе убежища призваны уменьшить поток людей в страну.

Ирландия хочет снизить поток украинцев

Страна уже успела предоставить убежище для 100 тысяч украинцев, однако их количество еженедельно увеличивается на 500 – 800 человек.

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Лео Варадкар Премьер-министр Ирландии Цифры были очень большими. Это оказывает огромное давление на размещение. Нам нужно принять меры, замедляющие поступление цифр, поэтому у нас будет больше времени, чтобы "догнать" размещение и другие вопросы.

Несмотря на это, он отметил, что украинцам не будут отказывать во временной защите, но теперь государство будет учитывать помощь, которую оказывают другие европейские страны. В частности, предлагается ограничить количество безвозмездного жилья.

Мы не можем закрывать глаза на то, что у нас есть недостаток жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем людей в палатках и контейнерах,

– добавил Варадкар.

По мнению чиновников, изменение социальных выплат может поощрить людей больше трудоустраиваться, а около 14 тысяч украинцев уже это сделали. В настоящее время ежемесячное пособие в Ирландии составляет 800 евро на человека.

Украина получила новую финансовую помощь от США и ЕС

Украина получила 2,8 млрд долларов финансовой поддержки от западных партнеров. В частности:

ЕС – 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);

США – 1,15 млрд долларов (грант).

Грант от США является частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения,

– говорится в Минфине.

За 2023 год Украина получила 10,9 миллиарда долларов именно в качестве гранта. В общей сложности Минфину удалось привлечь в общей сложности 35,4 миллиарда долларов от международных партнеров.