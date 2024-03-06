Расходы украинцев: какова средняя оплата картой в интернете и магазине

Средний чек при оплате картами в Украине в прошлом году составил 325 гривен, тогда как в интернете - 490 гривен. Больше всего денег получили торговые сети.

Сколько тратят украинцы с карточек

В 2023 году общая сумма транзакций с платежных карт, которые были выпущены украинскими банками и финучреждениями, составила 6,1 триллиона гривен. Из них 90,4% было потрачено в Украине. Зато за рубежом они потратили 3,9 триллиона гривен с карточек.

Читайте также Подделка денег: какие банкноты чаще всего оказываются фальшивыми

Сейчас около 65% всех финансовых операций приходятся на безналичные, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 61%.

Больше всего операций с платежными картами было осуществлено:

на расчеты в торговой сети – 40,4% от всех безналичных операций (1,6 триллиона гривен);

на переводы с карты на карту – 37,1% (или 1,4 триллиона гривен).

К слову оплата товаров и услуг в интернете составила 16%, то есть 646,5 миллиарда гривен.

Средняя сумма одной операции в Украине в прошлом году:

в торговых сетях – 325 гривен (в довоенном году – 238 гривен);

по переводу с карты на карту – 1 972 гривен (1 512 гривен);

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 490 гривен (395 гривен).

Около 90% от всех безналичных операций в торговой сети осуществлялись с помощью бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.