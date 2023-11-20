Количество безработных в Украине снизилось до исторического минимума

В Украине существенно уменьшилось количество нетрудоустроенных лиц, из которых больше всего составляют женщины. На рынке труда растет количество вакансий и снижается конкуренция на одно рабочее место.

Официальных безработных становится меньше

Число официально зарегистрированных безработных лиц в Украине снизилось до 97,3 тысяч. Среди них больше всего женщин. 72,1 человек. Для сравнения, в прошлом году в стране было зарегистрировано 239,1 тысячи безработных. Кроме того, 22,5 тысячи безработных – это молодежь до 35 лет.

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Вместе со снижением количества безработных, стало меньше людей, получающих государственную помощь по безработице. Их количество сократилось со 194,7 до 38,6 тысяч человек за год.

Выплаты по безработице во время войны

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест в октябре составила 55,4 тысяч.

Нацбанк прогнозирует, что в 2023 году уровень безработицы будет составлять 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году. То есть, около 2 миллионов украинцев находятся в поиске работы.

Что касается выплат по безработице, то во время военного положения их не могут выплачивать дольше, чем

В то же время сумма этих выплат выросла с 1 000 гривен до 1 500 гривен в месяц. Если человек имеет статус ВПЛ, то получает 2 500 тысяч гривен.