Снижение уровня безработицы в Украине: что происходит с рынком труда

В Украине уровень безработицы должен снизиться на 19%. Правительство реформирует рынок труда и вводит денежную помощь для начинающих предпринимателей или желающих расширить собственный бизнес.

Уровень безработицы в Украине

Министр Юлия Свириденко в беседе с Николасом Шмидтом - Еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав, сообщила, что до конца года уровень безработицы в Украине должен снизиться на 19%.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер – Министерство экономики Один из важных вопросов, на котором мы сейчас сфокусированы – преодоление безработицы в Украине. По итогам текущего года мы прогнозируем, что уровень безработицы снизится до 19%, однако это достаточно высокий показатель.

Свириденко говорит, что таких результатов удалось добиться благодаря внедрению некоторых инновационных программ на рынке труда. В частности, речь идет о грантовых инициативах для предпринимателей. Значительное количество людей получили средства, благодаря которым был открыт бизнес и созданы новые рабочие места.

Отдельно следует обратить внимание на программы занимающиеся переквалификацией. Благодаря этому нововведению происходит адаптация военных к гражданской жизни.

Считаем, что все стороны социального диалога – работодатели, профсоюзы, органы власти – должны приобщиться и объединить усилия по решению проблемы безработицы.

– призвала Свириденко.

Значительное внимание в разговоре Свириденко и Шмидта было уделено вопросу трудового законодательства в Украине, а именно работе над программой Ukraine Facility ЕС.

Изменились ли зарплаты в Украине

В начале полномасштабного вторжения зарплаты украинцев уменьшились, некоторые были сокращены и остались без работы. Однако сейчас ситуация радикально изменилась. Зарплаты украинцев начали расти.

Для сравнения размер заработной платы граждан в июне 2022 года составил 13 957,63 гривны, а в том же месяце в 2023 году - 16 012,38 гривны.

Изменение размера заработной платы рассчитывается в процентном формате, учитывая инфляцию. Если учесть эти факторы, то выплаты украинцев выросли всего на 2%.