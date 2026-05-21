Россия уничтожила десятки вагонов Укрзализныци: хватит ли всем билетов летом

С начала войны российская армия постоянно обстреливает украинскую железную дорогу. В УЗ предупреждают об остром дефиците вагонов и советуют заранее позаботиться о билетах на поезд.

Почему возник дефицит вагонов?

За время полномасштабного вторжения враг уничтожил 46 пассажирских вагонов, сообщили в Укрзализныце.

Смотрите также Укрзализныця вводит новые правила возврата билетов – что изменится со 2 мая

Но этим проблемы железной дороги не ограничиваются. Из-за российских обстрелов, атаки дронов и столкновения необходимо ремонта требуют еще больше оборудования УЗ требует ремонта:

200 поврежденных вагонов;

целый поезд Интерсити+.

Все они находятся в очереди на ремонт.

Более того, 1 050 вагонов имеют почтенный возраст и непригодное состояние. Они ожидают, пока их обследуют и исключат из эксплуатации.

Важно! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что атаки на железную дорогу давно стали частью российской стратегии по уничтожению критической инфраструктуры Украины. По его мнению, для защиты поездов нужен полноценный комплекс обороны, то есть использование не только системы ПВО, но и мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы.

Все это углубляет дефицит вагонов для перевозки пассажиров УЗ накануне летнего сезона.

Это означает, что этот летний сезон для нас будет еще тяжелее, чем предыдущий, ведь спрос растет, а количество вагонов

– наоборот, рассказали в Укрзализныце.

Уже сегодня количество желающих воспользоваться поездом в несколько раз превышает количество имеющихся мест. Спрос к предложению подскочил до соотношения 4:1. А летом на одно место в поезде вообще будут претендовать 6 человек.

На некоторых маршрутах ситуация вообще сложная из-за высокого спроса на билеты. Например, из Львова в Киев каждый день ищут места в поезде 9762 человека.

Фото: Последствия атак России на украинскую железную дорогу / УЗ

Как не остаться без места летом?

В связи с такой ситуацией Укрзализныця советует планировать путешествие на поезде этим летом заранее. Чтобы не остаться без билета, покупать его нужно сразу, как откроются продажи, то есть за 20 суток до отправления.

Еще одна полезная функция поможет ухватить билет на поезд – автовыкуп. Она работает в мобильном приложении УЗ и позволяет пассажирам отслеживать появление билетов и автоматически их выкупать.

Чтобы воспользоваться автовыкупом, необходимо в приложении пройти авторизацию через Дія.Підпис. После этого в приложении УЗ можно мониторить:

билеты на конкретные поезда, которые уже в продаже;

или билеты на направления.

Если человек ищет конкретный поезд, то может включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ. Оплату с банковской карты снимут сразу, а если билеты так и не найдутся – вернут.

Заметьте! По данным УЗ, через функцию автовыкупа с начала 2026 года купили билеты на поезд уже около миллиона пассажиров.

Также перевозчик советует не пренебрегать пересадками, в частности, пользоваться региональными поездами, обновленные кондиционерами.