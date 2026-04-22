Украинский газ поможет Европе избавиться от зависимости от России, но есть нюанс

Правительство одобрило Программу развития производства биометана до 2035 года. Она открывает для Украины возможности не только стать крупным производителем и экспортером биогазов, но и помочь Европе избавиться от зависимости от российских углеводородов.

Что известно об украинском биометане?

Детали рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль в среду, 22 апреля. Речь идет об усилении энергетической устойчивости и импульс для развития возобновляемой энергетики – благодаря привлечению инвестиций в сектор.

Цель – до 2030 года выйти на производство 1 миллиарда кубометров биометана в год, а в течение следующих 5 лет увеличить этот объем до 2,1 миллиарда кубометров. В частности, программа предусматривает:

строительство новых биометановых заводов;

модернизацию имеющихся биогазовых установок;

формирование инвестиционных стимулов для бизнеса;

дерегуляцию по подключению производителей биометана к газотранспортной и газораспределительных сетей.

На первом этапе реализации планируется запустить в работу 8 биометановых заводов и создать институциональную основу для полноценного функционирования сферы,

– подчеркнул министр.

Одним из главных исполнителей плана является Министерство энергетики. Уже в 2026 году Украина надеется получить доступ к базе данных ЕС по возобновляемому топливу, инициировать соглашение о взаимном признании гарантий происхождения биометана и утвердить правила определения качества природного газа.

