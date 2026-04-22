Украинский газ поможет Европе избавиться от зависимости от России, но есть нюанс
- К 2030 году Украина планирует производить 1 миллиард кубометров биометана в год, в частности экспортировать его в Европу.
- Развитие возобновляемой энергетики предусматривает строительство новых заводов и модернизацию имеющихся установок и тому подобное.
Правительство одобрило Программу развития производства биометана до 2035 года. Она открывает для Украины возможности не только стать крупным производителем и экспортером биогазов, но и помочь Европе избавиться от зависимости от российских углеводородов.
Что известно об украинском биометане?
Детали рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль в среду, 22 апреля. Речь идет об усилении энергетической устойчивости и импульс для развития возобновляемой энергетики – благодаря привлечению инвестиций в сектор.
Цель – до 2030 года выйти на производство 1 миллиарда кубометров биометана в год, а в течение следующих 5 лет увеличить этот объем до 2,1 миллиарда кубометров. В частности, программа предусматривает:
- строительство новых биометановых заводов;
- модернизацию имеющихся биогазовых установок;
- формирование инвестиционных стимулов для бизнеса;
- дерегуляцию по подключению производителей биометана к газотранспортной и газораспределительных сетей.
На первом этапе реализации планируется запустить в работу 8 биометановых заводов и создать институциональную основу для полноценного функционирования сферы,
– подчеркнул министр.
Одним из главных исполнителей плана является Министерство энергетики. Уже в 2026 году Украина надеется получить доступ к базе данных ЕС по возобновляемому топливу, инициировать соглашение о взаимном признании гарантий происхождения биометана и утвердить правила определения качества природного газа.
