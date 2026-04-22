Укр Рус
Украинский газ поможет Европе избавиться от зависимости от России, но есть нюанс
22 апреля, 21:25
2

Анастасия Безейко
Основні тези
  • К 2030 году Украина планирует производить 1 миллиард кубометров биометана в год, в частности экспортировать его в Европу.
  • Развитие возобновляемой энергетики предусматривает строительство новых заводов и модернизацию имеющихся установок и тому подобное.

Правительство одобрило Программу развития производства биометана до 2035 года. Она открывает для Украины возможности не только стать крупным производителем и экспортером биогазов, но и помочь Европе избавиться от зависимости от российских углеводородов.

Что известно об украинском биометане?

Детали рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль в среду, 22 апреля. Речь идет об усилении энергетической устойчивости и импульс для развития возобновляемой энергетики – благодаря привлечению инвестиций в сектор.

Смотрите также Солнце и ветер вместо АЭС: спасут ли возобновляемые источники украинскую энергетику

Цель – до 2030 года выйти на производство 1 миллиарда кубометров биометана в год, а в течение следующих 5 лет увеличить этот объем до 2,1 миллиарда кубометров. В частности, программа предусматривает:

  • строительство новых биометановых заводов;
  • модернизацию имеющихся биогазовых установок;
  • формирование инвестиционных стимулов для бизнеса;
  • дерегуляцию по подключению производителей биометана к газотранспортной и газораспределительных сетей.

На первом этапе реализации планируется запустить в работу 8 биометановых заводов и создать институциональную основу для полноценного функционирования сферы,
– подчеркнул министр.

Одним из главных исполнителей плана является Министерство энергетики. Уже в 2026 году Украина надеется получить доступ к базе данных ЕС по возобновляемому топливу, инициировать соглашение о взаимном признании гарантий происхождения биометана и утвердить правила определения качества природного газа.

Другие новости о возобновляемой энергетике:

  • Напомним, ДТЭК построит на Полтавщине одну из крупнейших ветроэлектростанций в Европе мощностью 650 мегаватт. Общий объем инвестиций в проект – 1,2 миллиарда евро.

  • В эксклюзивном комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказал, что сейчас при благоприятных погодных условиях ситуацию в энергосистеме облегчает возобновляемая энергетика, в частности ВЭС и СЭС.