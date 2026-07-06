Аграрии выступили против повышения тарифов "Укрзализныци": чем это грозит экономике

Всеукраинский аграрный совет и ведущие отраслевые ассоциации призвали правительство не допустить очередного повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Представители бизнеса считают, что предложенные изменения могут ухудшить финансовое положение украинских производителей и негативно повлиять на экономику в условиях войны.

Почему аграрный бизнес выступил против новых тарифов "Укрзализныци"

Всеукраинский аграрный совет совместно с другими участниками Всеукраинского аграрного форума (ВАФ) направил официальное обращение к премьер-министру Юлии Свириденко и Министерству развития общин и территорий, сообщает Agravery. Они призвали не поддерживать инициативу по повышению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

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По информации ВАФ, "Укрзализныця" предлагает повысить ставки на перевозку всех классов грузов сразу на 30%, а также ввести единый унифицированный тариф для пустых вагонов. В профильных ассоциациях отмечают, что такой подход является экономически необоснованным и фактически призван компенсировать прогнозируемые убытки компании в 2026 году.

В аграрном бизнесе считают, что нынешняя тарифная модель сохраняет практику скрытого кросс-субсидирования. По их словам, убыточные перевозки отдельных категорий грузов, в частности угля и строительных материалов, годами компенсируются за счет более высоких тарифов на аграрную продукцию и металлургию.

Кроме того, представители бизнеса предупреждают, что дальнейший рост стоимости железнодорожной логистики будет стимулировать переход грузов на автомобильный транспорт. Подобная тенденция уже наблюдалась на рынке перевозок топлива, где железная дорога потеряла значительную часть клиентов.

Какие альтернативы предлагает бизнес

Во Всеукраинском аграрном форуме также отмечают, что предложенное повышение тарифов противоречит курсу Украины на гармонизацию транспортной политики с европейскими стандартами. По мнению авторов обращения, вместо механического повышения ставок необходимо проводить комплексную реформу рынка железнодорожных перевозок.

В частности, бизнес предлагает перейти к прозрачной модели тарифообразования, которая будет учитывать реальную себестоимость перевозок, ввести дифференциацию тарифов в зависимости от вида отправки и установить единый базовый тариф с фиксированным уровнем рентабельности, утвержденным правительством. По мнению представителей отрасли, это позволит создать более справедливые условия для всех участников рынка, поддержать украинских производителей и повысить конкурентоспособность экономики.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что вопрос тарифов "Укрзализныци" выходит далеко за пределы транспортной отрасли. Стоимость железнодорожной логистики напрямую влияет на себестоимость украинской продукции, ее конкурентоспособность на мировых рынках и экспортные возможности страны, поэтому любые решения относительно тарифов требуют комплексного экономического обоснования и широкого диалога между государством и бизнесом.

Напомним, что уже с августа тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныцей" планируется повысить. Дело в том, что промышленная инфляция с момента последней индексации в 2022 году выросла более чем вдвое.