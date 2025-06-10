В Украине арестовали 43 тонны иранского каучука от компании из России

Детективы БЭБ арестовали каучука на более чем 12 миллионов гривен. Фактически его изготовила иранская компания, однако с офисом в Москве.

Что известно об аресте каучука

Каучук пытались незаконно ввезти в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ Украины.

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Следствие установили, что при импорте каучука в Украину подозреваемые подделали документы, указав Турцию как страну происхождения товара. Продукцию ввозили с использованием реквизитов украинских предприятий, а также иностранной компании из Чехии.

Однако во время таможенного досмотра двух партий товара, задекларированного как полибутадиеновый каучук из Турции, столичные таможенники обнаружили несоответствия. На паллетах с брикетированным каучуком был указан код страны производителя – IR (Иран). Кроме того, на термопленке, в которую был завернут товар, был штрих-код, зарегистрирован в международной системе за компанией из Ирана.

Детективы БЭБ установили, что компания специализируется на производстве нефтехимической продукции, в частности синтетического каучука. Ее производственные мощности расположены непосредственно в Иране, а главный офис – в Москве. Кроме того, она находится под санкциями США.

Полибутадиеновый каучук весом 43 тонны и общей стоимостью более 12,7 миллионов гривен изъяли, а постановлением Соломенского районного суда Киева на него наложен арест.

Какие компании войдут в 18-й пакет санкций

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что давление на Россию нужно продолжать усиленными санкциями.

Мы должны подготовить сильный 18-й пакет санкций в Европе, что мы уже делаем. Мы прилагаем усилия, чтобы добавить туда "Северные потоки", дополнительные компании, которые занимаются добычей и экспортом нефти, "Росатом" со всем топ-менеджментом и суда теневого флота. Только 40% из него покрыты санкциями. Есть неиспользованные резервы для санкций,

– сказал он.

По словам Кястутиса Будриса, европейские санкций нужно синхронизировать с пакетом от США и в координации еще раз усилить дипломатические усилия, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня.