Що відомо про арешт каучуку

Каучук намагалися незаконно ввезти до України, повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ України.

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Слідство встановили, що під час імпорту каучуку в Україну підозрювані підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також іноземної компанії з Чехії.

Однак під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. На палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану.

Детективи БЕБ встановили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. Її виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у Москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.

Полібутадієновий каучук вагою 43 тонни й загальною вартістю понад 12,7 мільйонів гривень вилучили, а ухвалою Солом’янського районного суду Києва на нього накладено арешт.

Які компанії увійдуть до 18-го пакету санкцій

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс говорить, що тиск на Росії потрібно продовжувати посиленими санкціями.

Ми маємо підготувати сильний 18-й пакет санкцій у Європі, що ми вже робимо. Ми докладаємо зусиль, щоб додати туди "Північні потоки", додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, "Росатом" з усім топменеджментом і судна тіньового флоту. Тільки 40% з нього покриті санкціями. Є невикористані резерви для санкцій,

– сказав він.

За словами Кястутіса Будріса, європейські санкцій потрібно синхронізувати з пакетом від США і в координації ще раз посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати Путіна погодитися на припинення вогню.