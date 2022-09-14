В Бюджете-2023 сократили расходы на должностных лиц и госслужащих: сколько предусмотрено денег
14 сентября 2022 , 23:15Читати новину українською
Источник:телеграм Тараса Мельничука
В проекте Госбюджета на 2023 год существенно сократили расходы на содержание органов государственной власти.
Исключение – силовые структуры. Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Сколько денег предусмотрели
По сравнению с 2022 годом расходы сократили на 11,486 миллиарда гривен.
Заметим, что расходы сокращают, ведь в 2023 году более половины бюджета пойдут на военные нужды. Они будут составлять более триллиона гривен.
Каким будет Бюджет-2023
- Правительство 13 сентября одобрило проект Государственного бюджета на 2023 год. Его передали в Верховную Раду. Голосование в первом чтении планируется провести до 20 октября.
- Помимо обороны и безопасности еще одним приоритетом являются социальные программы.
- Собственные доходы бюджета составляют 1,28 триллиона гривен, расходы – 2,57 триллиона гривен.
- Дефицит заложен более чем в 3 миллиарда долларов ежемесячно, или 20% ВВП.
Премьер Денис Шмигаль рассказал, что в настоящее время более трети бюджета помогают финансировать международные союзники. Украина прилагает максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году.