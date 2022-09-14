В Бюджете-2023 сократили расходы на должностных лиц и госслужащих: сколько предусмотрено денег

В проекте Госбюджета на 2023 год существенно сократили расходы на содержание органов государственной власти.

Исключение – силовые структуры. Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Сколько денег предусмотрели

По сравнению с 2022 годом расходы сократили на 11,486 миллиарда гривен.