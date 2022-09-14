Виняток – силові структури. Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Скільки грошей передбачили
Загалом, порівнюючи з 2022 роком, видатки скоротили на 11,486 мільярда гривень.
Зауважимо, що видатки скорочують, адже у 2023 році понад половина бюджету піде на військові потреби. Вони становитимуть понад трильйон гривень.
Яким буде Бюджет-2023
- Уряд 13 вересня схвалив проєкт Державного бюджету на 2023 рік. Його передали у Верховну Раду. Голосувати у першому читанні планують провести до 20 жовтня.
- Крім оборони та безпеки, ще одним пріоритетом є соціальні програми.
- Власні доходи бюджету становлять 1,28 трильйона гривень, видатки – 2,57 трильйона гривень.
- Дефіцит закладено у понад 3 мільярди доларів щомісячно, або 20% ВВП.
Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що наразі понад третину бюджету допомагають фінансувати міжнародні союзники. Україна докладає максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році.