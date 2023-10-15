Комитет ВР рекомендовал Бюджет-2024 к первому чтению: какие изменения должны учесть нардепы

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады утвердил проект Бюджета на 2024 год к первому чтению. Впрочем, при подготовке ко второму чтению правительство должно принять ряд изменений.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк и Роксолана Пидласа. Голосование первого чтения должно состояться до 20 октября, передает 24 Канал.

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Какие изменения должно рассмотреть правительство

По словам Железняка, Комитет ВР утвердил проект Бюджета-2024 к первому чтению. За соответствующее решение проголосовали 24 члена Комитета.

Это условно первое чтение Бюджета, где потребуется и рассматривать правки (а их где-то 1600+), и голосование 226+ голосов депутатов за основу и в целом по выводам Комитета. Далее их дорабатывают в Кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование,

– уточнил Железняк.

Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что до второго чтения правительство должно принять ряд существенных изменений. Среди них:

в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 миллиарда гривен;

дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в разных органах власти почти на 1,3 миллиарда гривен;

направить дополнительно 574 миллиона гривен на протезирование для военных;

увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 миллиона гривен также путем сокращения капитальных расходов;

увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей на 62 миллиона гривен;

сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 миллионов гривен и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежанием неуплаты таможенных пошлин и платежей;

увеличить на 5 миллионов гривен расходы на НСЗУ, работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;

выделить 376 миллионов гривен на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы;

добавить дополнительно 100 миллионов гривен для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Кроме того, Пидласа сообщила, что Комитет рекомендует проработать 61 дополнительный вопрос. Она пояснила, что вследствие этого у нашей страны будет дополнительная возможность увеличить доходную часть госбюджета и проанализировать расходы на следующий год, направив средства на обоснованные нужды в 2024 году.

Сколько Украине необходимо средств, чтобы закрыть дефицит бюджета

Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году Украина будет нуждаться в финансовой поддержке от партнеров. По словам премьера, нашей стране необходимо около 42 миллиардов гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета, ведь в следующем году он составит около 21% ВВП.

Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома,

– подчеркнул Шмыгаль.