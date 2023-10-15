Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк і Роксолана Підласа. Голосування першого читання має відбутися до 20 жовтня, передає 24 Канал.

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Які зміни має розглянути уряд

За словами Железняка, Комітет ВР затвердив проєкт Бюджету-2024 до першого читання. За відповідне рішення проголосувало 24 члени Комітету.

Це умовно перше читання Бюджету, де буде потрібно і розглядати правки (а їх десь 1600+) та голосування 226+ голосів депутатів за основу та в цілому по висновках Комітету. Далі їх доопрацьовують у Кабміні й до 20 листопада буде останнє голосування,

– уточнив Железняк.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що до другого читання уряд має ухвалити низку суттєвих змін. Серед них:

у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 мільярда гривень;

додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти й закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 мільярда гривень;

спрямувати додатково 574 мільйони гривень на протезування для військових;

збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 мільйони гривень також шляхом скорочення капітальних видатків;

збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 мільйони гривень;

скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 мільйонів гривень і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією й уникненням несплати митних зборів та платежів;

збільшити на 5 мільйонів гривень видатки на НСЗУ працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;

виділити 376 мільйонів гривень на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи;

додати додатково 100 мільйонів гривень для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Крім того, Підласа повідомила, що Комітет рекомендує опрацювати 61 додаткове питання. Вона пояснила, що унаслідок цього наша країна матиме додаткову можливість збільшити дохідну частину держбюджету й проаналізувати видатки на наступний рік, спрямувавши кошти на обґрунтовані потреби у 2024 році.

Скільки Україні необхідно коштів, аби закрити дефіцит бюджету

Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році Україна потребуватиме фінансової підтримки від партнерів. За словами прем'єра, нашій країні необхідно близько 42 мільярдів гривень, аби закрити дефіцит бюджету, адже наступного року він складатиме близько 21% ВВП.

Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить уряду виконувати основні соціальні зобов'язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому Росія зруйнувала домівки,

– наголосив Шмигаль.