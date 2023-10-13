У 2022 році економіка України впала на 29,1%, проте вже у 2023 році зросте на 4,7%. Крім того, очікується, що процес інфляції уповільниться.

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Інфляція знижується швидше, ніж очікувалось. Зокрема, у вересні 2023 року вона становила 7,1%, а у 2022 була 26,6%.

Економіка України демонструє стійкість протягом поточного року. Прогнозується зростання ВВП до 4,7%,

– сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він також зазначив, що це також завдяки нашим партнерам. За його словами, міжнародна фінансова підтримка ритмічна та передбачувана. Її загальний обсяг у 2023 році – 33,8 мільярда доларів.

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Марченко підкреслив, що бюджет-2024 передбачає забезпечення оборонного сектора з видатками на рівні поточного року, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК.

Передбачено збільшення видатків на соціальний захист та гуманітарну допомогу.

Марченко висловив вдячність партнерам за запевнення у збереженні підтримки у наступному році.

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