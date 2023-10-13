В 2022 году экономика Украины упала на 29,1%, но уже в 2023 году вырастет на 4,7%. Кроме того, ожидается, что процесс инфляции замедлится.

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Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. В частности, в сентябре 2023 она составляла 7,1%, а в 2022 была 26,6%.

Экономика Украины демонстрирует устойчивость в текущем году. Прогнозируется рост ВВП до 4,7%,

– сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он также отметил, что это также благодаря нашим партнерам. По его словам, международная финансовая поддержка ритмична и предсказуема. Ее общий объем в 2023 году – 33,8 миллиарда долларов.

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Марченко подчеркнул, что бюджет-2024 предусматривает обеспечение оборонного сектора с расходами на уровне текущего года, а также создание условий развития отечественного ОПК.

Предусмотрено увеличение расходов на социальную защиту и гуманитарную помощь.

Марченко выразил благодарность партнерам за уверения в сохранении поддержки в следующем году.

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