В 2022 году экономика Украины упала на 29,1%, но уже в 2023 году вырастет на 4,7%. Кроме того, ожидается, что процесс инфляции замедлится.
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Экономику Украины поддерживают союзники
Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. В частности, в сентябре 2023 она составляла 7,1%, а в 2022 была 26,6%.
Экономика Украины демонстрирует устойчивость в текущем году. Прогнозируется рост ВВП до 4,7%,
– сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Он также отметил, что это также благодаря нашим партнерам. По его словам, международная финансовая поддержка ритмична и предсказуема. Ее общий объем в 2023 году – 33,8 миллиарда долларов.
Дефицит госбюджета в 2024 году может составить 42,9 миллиарда долларов
Марченко подчеркнул, что бюджет-2024 предусматривает обеспечение оборонного сектора с расходами на уровне текущего года, а также создание условий развития отечественного ОПК.
Предусмотрено увеличение расходов на социальную защиту и гуманитарную помощь.
Марченко выразил благодарность партнерам за уверения в сохранении поддержки в следующем году.
Госбюджет-2024: на что заложены наибольшие расходы
- Война России против Украины продолжается, поэтому основным приоритетом государственного бюджета в 2024 году остается безопасность и оборона. Средства на оборону составят 1692,6 млрд грн, что составляет 21,6% ВВП.
- На оборонно-промышленный комплекс заложено 55,8 миллиарда гривен. Это средства производства оружия в Украине.
- Значительно увеличиваются расходы на поддержку ветеранов: на реализацию программ и мер ветеранской политики предусмотрено 13,6 миллиарда гривен. Это в 2 раза больше, чем было в 2023 году.