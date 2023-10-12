В следующем году Украина потребует около 42 миллиардов долларов финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на ежегодном осеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

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В 2024 году дефицит бюджета составит около 21% ВВП

Как сказал премьер, ожидается, что в 2024 году дефицит бюджета составит около 21% ВВП. Поэтому Украина рассчитывает на партнеров, чтобы иметь возможность осуществить основные социальные выплаты.

Международная поддержка – один из основных факторов, помогших Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома,

– подчеркнул украинский премьер.

Шмыгаль напомнил, что все собранные налоги Украина направляет на безопасность и оборону, и именно в частном секторе держится украинская армия.

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