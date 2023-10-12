Наступного року Україна потребуватиме близько 42 мільярдів доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

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У 2024 році дефіцит бюджету складе близько 21% ВВП

Як сказав прем'єр, очікується, що у 2024 році дефіцит бюджету складе близько 21% ВВП. Тому Україна розраховує на партнерів, щоб мати можливість здійснити основні соціальні виплати.

Міжнародна підтримка – один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить уряду виконувати основні соціальні зобов'язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому Росія зруйнувала домівки,

– наголосив український прем'єр.

Шмигаль нагадав, що всі зібрані податки Україна направляє на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

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