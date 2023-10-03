Голосування відбулося сьогодні, 3 жовтня, під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі. "За" проголосувала більшість – 393 депутати, "проти" – 136. Ще 92 європейські політики утримались.

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В документі пояснили, що перегляд бюджету пов'язаний із наслідками російської загарбницької війни проти України, та сфокусований на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС і на наданні Євросоюзу адекватної відповіді на кризову ситуацію.

Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нової програми у розмірі 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС. Ми зміцнюємо бюджет, поповнюючи його на потреби міграції та забезпечуючи гнучкість у реагуванні на кризові ситуації,

– зазначив євродепутат від Польщі Ян Ольбрихт.

Довгострокова підтримка України

Резолюція Європарламенту містить окремий розділ, який передбачає виділення довгострокової підтримки для України.

При цьому Європарламент окремо наголошує, що цей довгостроковий інструмент є "єдино можливим шляхом для залучення інших донорів" та забезпечення ефективних і цілеспрямованих витрат в інтересах України та її народу.

Депутати також відзначили, що Український фонд в рамках багаторічного бюджету ЄС має бути ухвалений "так швидко, як це можливо", відразу після ухвалення уточнень до MFF (багаторічної фінансової перспективи ЄС).

В уряді уже відреагували на рішення

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Європарламенту за підтримку і зауважив, що Україна розраховує отримати 18 мільярдів євро вже наступного року.

Європейський парламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Ukraine Facility – нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 мільярдів євро. Розраховуємо отримати 18 мільярдів євро вже наступного року,

– зазначив прем'єр.

За його словами, ці кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів.

Він також повідомив, що уряд разом із Єврокомісією тісно співпрацює над реалізацією необхідних змін, які зближають нас із ЄС та відкривають доступ до програми.

Мова про цифровізацію, інтеграцію в європейські ринки, розвиток людського капіталу, енергетичну незалежність.

"Вдячний Європарламенту за солідарність з українським народом", – наголосив Шмигаль.

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