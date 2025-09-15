Бюджет на войну: сколько государство планирует потратить на оборону от России
- В 2026 году на оборону запланировано 2,8 триллиона гривен, что составляет 27,2% ВВП.
- Основная часть бюджета будет направлена на безопасность, оборону, обеспечение военных и развитие оборонно-промышленного комплекса.
15 сентября стали известны первые цифры из проекта бюджета на следующий год. Учитывая, что Украина уже несколько лет находится в состоянии полномасштабной войны, оборона все еще остается приоритетным направлением.
Какой размер расходов на оборону в 2026 году?
На оборону в 2026 году правительство заложило 2,8 триллиона гривен, или 27,2% ВВП. Это плюс 168,6 миллиардов гривен до 2025 года, заначина премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Главный приоритет бюджета – безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования Правительство направляет на Силы Обороны – денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов,
– отметила она.
Эти деньги также пойдут на финансирование потребностей военных, приобретение вооружения, техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса правительство.
Заметим, что, начиная с 2023 года более 50% бюджета Украины будет направлено именно на статью расходов оборона.
Важно! В целом расходы госбюджета в 2026 году составят 4,8 триллиона гривен, согласно проекту бюджета-2026.
Сколько Украина потратит на производство оружия в 2026 году?
- По словам Свириденко, Украина планирует в 2026 году потратить на производство оружия не менее 44,3 миллиарда гривен.
- В частности, средства пойдут на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.
Что такое расходы бюджета
Расходы бюджета – это статьи расходов, которые правительство направляет на осуществление программ и мероприятий, которые предусмотрены им, за исключением средств погашения основной суммы долга. Однако это понятие не следует путать с расходами бюджета, ведь оно как раз включает средства на погашение основной суммы долга.