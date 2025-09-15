Укр Рус
15 вересня, 18:50
Бюджет на війну: скільки держава планує витратити на оборону від Росії

Дар'я Вереньова
Основні тези
  • У 2026 році на оборону заплановано 2,8 трильйона гривень, що становить 27,2% ВВП.
  • Основна частина бюджету буде спрямована на безпеку, оборону, забезпечення військових та розвиток оборонно-промислового комплексу.

15 вересня стали відомі перші цифри з проєкту бюджету на наступний рік. Враховуючи, що Україна вже декілька років перебуває у стані повномасштабної війни, оборона все ще залишається пріорітетним напрямком.

Який розмір видатків на оборону у 2026 році?

На оборону у 2026 році уряд заклав 2,8 трильйона гривень, або 27,2% ВВП. Це плюс 168,6 мільрдів гривень до 2025 року, заначина прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає 24 Канал

Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони – грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів, 
– зазначила вона. 

Ці гроші також підуть на фінансування потреб військових, придбання озброєння, техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу уряд. 

Зауважимо, що, починаючи з 2023 року понад 50% бюджету України спрамовано саме на статтю видатків оборона. 

Важливо! Загалом видатки держбюджету у 2026 році складуть 4,8 трильйона гривень, згідно з проєктом бюджета-2026. 

Скільки Україна витратить на виробництво зброї у 2026 році? 

  • Зі слів Свириденко, Україна планує у 2026 році витратити на виробництво зброї щонайменше 44,3 мільрда гривень.
  • Зокрема кошти підуть на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Що таке видатки бюджету

Видатки бюджету – це статті розходів, які уряд спрямовує на здійснення програм та заходів, котрі передбачені ним, за вийнятком коштів погашення основної суми боргу. Однак це поняття не слід плутати з витратами бюджету, адже воно якраз включає кошти на погашення основної суми боргу. 