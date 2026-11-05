52 миллиарда долларов дефицита на 2027 год: в Раде НБУ рассказали, откуда Украина будет брать деньги

Дефицит государственного бюджета Украины на 2027 год составляет более 52 миллиардов долларов. Часть средств уже удалось покрыть. В то же время продолжаются переговоры с партнерами относительно остальной части средств.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Рады Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, уже точно известно, что Украина получит около 20 миллиардов долларов на 2027 год. Что касается остальных 32 миллиардов, то ведутся переговоры с международными партнерами.

Откуда будут привлекаться средства?

Как подчеркнул Фурман, Украина надеется на системную поддержку Европейского Союза, Международного валютного фонда, Всемирного банка. А также – на прямую помощь от Канады, Великобритании и Японии. Однако нельзя забывать об основном условии поступления траншей. Все зависит от реформ и принятия необходимых законов.

Деньги нам даются в обмен на реформы. В этом году уже была ситуация с задержкой. Когда мы замедлили принятие тех или иных законов, то и финансирование также замедлилось,

– подчеркнул эксперт.

Сколько средств не хватает Украине на 2027 год: смотрите видео 24 Канала

Также Украина работает над тем, чтобы бизнесу было выгоднее работать в белую и платить налоги. Сейчас объем теневой экономики в Украине составляет около 1 триллиона гривен. Также Украина рассчитывает, что когда-нибудь все-таки будет принято положительное решение относительно использования замороженных активов России.

Добавим, что экономист также пояснил, ч что ожидает гривну в ближайшие месяцы. Нацбанк контролирует ситуацию. Никакого "скачка в космос" с курсом не будет.