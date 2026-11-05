52 мільярди доларів дефіциту на 2027 рік: у Раді НБУ розповіли, звідки Україна братиме гроші

Про це в ефірі 24 Каналу розповів член Ради Нацбанку України Василь Фурман. За його словами, вже точно відомо, що Україна отримає близько 20 мільярдів доларів на 2027 рік. Щодо решти 32 мільярдів тривають переговори з міжнародними партнерами.

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Звідки залучатимуть кошти?

Як наголосив Фурман, Україна сподівається на системну підтримку Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку. А також – напряму допомогу від Канади, Великої Британії та Японії. Проте не можна забувати про основну умову надходження траншів. Все залежить від реформ та ухвалення необхідних законів.

Гроші нам даються в обмін на реформи. Цього року вже була ситуація із затримкою. Коли ми уповільнили прийняття тих чи інших законів, то і фінансування також уповільнилося– наголосив експерт.

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Також Україна працює над тим, аби бізнесу було вигідніше працювати в білу та сплачувати податки. Наразі обсяг тіньової економіки в Україні становить близько 1 трильйона гривень. Також Україна розраховує, що колись таки буде позитивне рішення щодо використання заморожених активів Росії.

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Додамо, економіст також пояснив, що очікує на гривню в найближчі місяці. Нацбанк контролює ситуацію. Жодного "стрибка в космос" з курсом не буде.