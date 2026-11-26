Европейские политики готовятся к ожесточенной борьбе за бюджет Евросоюза. Помимо прочего, им предстоит решить, как обеспечить Украину финансированием в 2027 году и хватит ли политической воли, чтобы закрепить долгосрочную поддержку Киева до 2034 года.

Почему европейские лидеры спорят

Уже в этот четверг, 26 октября, лидеры 27 стран Евросоюза будут обсуждать проект многолетнего бюджета на 2028–2034 годы. Его общий объем оценивается почти в 1,6 триллиона евро, пишет Reuters.

Главная цель политиков – максимально сгладить острые углы сейчас, чтобы выйти на окончательное соглашение уже в декабре этого года.

Спешка оправдана, ведь в 2027 году ряд стран ЕС ждет волна выборов, что может полностью приостановить любые финансовые договоренности.

Дипломаты не скрывают, что переговоры будут крайне сложными, особенно в части дальнейшей поддержки Украины на фоне затянувшейся войны.

Лидеры будут кричать, жаловаться, демонстрировать готовность бороться. Им нужен срыв, кровь на стенах, прежде чем они смогут прийти к соглашению,

– признался один из европейских дипломатов.

Обратите внимание! Согласно плану, президент Европейской Рады Антониу Кошта должен представить обновленное бюджетное предложение в ближайшие недели. Страны ЕС надеются согласовать его на саммите 17–18 декабря.

Сколько денег предусмотрено для Украины

В новом бюджете ЕС Брюссель предлагает выделить Киеву до 100 миллиардов евро. Деньги планируется направить в первую очередь на оборону и поддержку государственного бюджета, хотя эксперты уже сейчас признают, что эта сумма не покроет всех реальных потребностей.

Отдельным полем битвы станет финансирование Украины на 2027 год, для которого ЕС планирует взять кредит на 45 миллиардов евро через совместные заимствования блока. Особенность механизма заключается в том, что Киев должен будет возвращать кредит только после получения репараций от России.

Еще 25 миллиардов евро для Украины в 2027 году должны предоставить партнеры за пределами Евросоюза, в частности:

Великобритания;

Норвегия;

Япония;

Швейцария;

и Канада.

Таким образом, общий объем поддержки может достичь 70 миллиардов евро, что позволит покрыть дефицит, с которым Украина столкнется в следующем году.

Впрочем, не все страны ЕС готовы поддержать предложенный механизм. Относительно участия в кредите на 45 миллиардов евро выступают четыре государства:

Словакия;

Чехия;

Венгрия;

и Болгария.

В то же время Германия и несколько других государств настаивают на том, что совместное участие в финансировании Украины должно стать одним из условий общего бюджетного соглашения.

Поэтому дипломаты сомневаются, что лидерам удастся быстро договориться.

Я не думаю, что настоящие переговоры начнутся, пока мы не окажемся под угрозой – обычно именно так все и происходит – и пока не будет действительно, действительно жесткого дедлайна,

– отметил собеседник агентства.

Важно! Для принятия семилетнего бюджета требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

Напомним, Украине необходимо привлечь 70 миллиардов евро а для покрытия финансовых потребностей в 2027 году. Как сообщал премьер-министр Сергей Корецкий, из этой суммы 30 миллиардов евро необходимы для покрытия дефицита государственного бюджета, а еще 40 миллиардов – на оборону страны.