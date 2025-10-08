В конце сентября Верховная Рада заслушала проект государственного бюджета на 2026 год и приняла его к проработке. Теперь нардепы подали свои правки, и их количество оказалось рекордным.

Сколько правок подали депутаты?

Народные депутаты предложили 3339 поправок в государственный бюджет на следующий год, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.

Роксолана Пидласа Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Народные депутаты побили 19-летний рекорд по количеству поправок в бюджет К проекту Бюджета-2026 подано 3 339 поправок, это более чем на 59% больше чем в прошлом году.

В прошлом году в государственный бюджет на 2025 год подали 2 098 поправок.

Еще меньше замечаний от парламентариев было к Бюджету-2024 – 1 620 правок.

Пидласа отметила, что больше всего правок подала на этот раз партия "Европейская солидарность" – 910. Однако много поправок получили и от других политических сил:

"Слуга народа" – 652 поправок;

Межфракционное объединение "Умная политика" – 470 правок;

"Голос" – 437 правок.

Наиболее плодотворные доработки, по словам руководительницы бюджетного комитета, у таких депутатов:

Артур Герасимов ("Европейская солидарность") – 662 правки;

Ярослав Железняк ("Голос") – 254 поправки;

Дмитрий Разумков – 254 правки.

Впрочем, на все эти замечания нардепов придется потратить немало времени.

Важно! Напомним, 15 сентября Кабмин внес в Раду проект государственного бюджета на 2026 год. Однако его почти сразу раскритиковал председатель комитета ВР по финансам Даниил Гетманцев. Главным недостатком документа, по его мнению, является недостаточное финансирование обороны и безопасности Украины на следующий год. Гетманцев спрогнозировал, что заложенные средства на эти цели могут закончиться уже весной 2026 года, пишет "Укринформ".

Государственный бюджет на 2026 год: что известно?