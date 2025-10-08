Наприкінці вересня Верховна Рада заслухала проєкт державного бюджету на 2026 рік та взяла його до опрацювання. Тепер нардепи подали свої правки, і їх кількість виявилася рекордною.

Скільки правок подали депутати?

Народні депутати запропонували 3339 правок до державного бюджету на наступний рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолану Підласу.

Роксолана Підласа Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Народні депутати побили 19-річний рекорд по кількості правок в бюджет До проєкту Бюджету-2026 подано 3 339 поправок, це більше ніж на 59% більше ніж в минулому році.

Минулого року до державного бюджету на 2025 рік подали 2 098 правок.

Ще менше зауважень від парламентарів було до Бюджету-2024 – 1 620 правок.

Підласа зауважила, що на найбільше правок подала цього разу партія "Європейська солідарність" – 910. Проте багато поправок отримали й від інших політичних сил:

"Слуга народу" – 652 правок;

Міжфракційне об'єднання "Розумна політика" – 470 правок;

"Голос" – 437 правок.

Найбільш плідні доробки, за словами очільниці бюджетного комітету, у таких депутатів:

Артур Герасимов ("Європейська солідарність") – 662 правки;

Ярослав Железняк ("Голос") – 254 поправки;

Дмитро Разумков – 254 правки.

Втім, на всі ці зауваження нардепів доведеться витратити чимало часу.

Важливо! Нагадаємо, 15 вересня Кабмін вніс до Ради проєкт державного бюджету на 2026 рік. Однак його майже одразу розкритикував голова комітету ВР з фінансів Данило Гетманцев. Головним недоліком документа, на його думку, є недостатнє фінансування оборони та безпеки України на наступний рік. Гетманцев спрогнозував, що закладені кошти на ці потреби можуть закінчитися вже навесні 2026 року, пише "Укрінформ".

Державний бюджет на 2026 рік: що відомо?