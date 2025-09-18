Основные расходы на ВПК и оборону: бюджет России на 2026 год станет "военным"
- Федеральный бюджет России на 2026 год официально признан "военным" с основными расходами на оборону и военно-промышленный комплекс.
- Российские власти сокращают социальные программы и финансирование регионов, акцентируя на военных потребностях, что свидетельствует о приоритетности войны против Украины.
Российские власти официально назвали федеральный бюджет на 2026 год "военным". Основные расходы будут направлены на оборону и военно-промышленный комплекс.
Что известно о бюджете России на 2026 год?
То есть даже в год выборов в Госдуму Москва не стремится создать иллюзию "социальных подачек" и признает, что состояние жизни простых россиян станет хуже, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Читайте также Все же признал проблему: Путин отчитал чиновников за замедление российской экономики
Российский режим заставляет местные власти наращивать поддержку войны, а все ресурсы перераспределяются на военные нужды,
– отмечает ЦПД.
Таким образом вместо дорог, больниц или программ развития население ждет:
- стагнация;
- рост бедности;
- репрессии против любого инакомыслия.
Заметьте! Отмечается, что бюджет России на 2026 год – еще одно свидетельство того, что Кремль не стремится к миру. И это несмотря на регулярную риторику о "готовности к переговорам" или "урегулированию конфликта".
Как Центр противодействия дезинформации отмечал ранее, подобного плана действий Россия придерживается уже давно. В частности тенденция сокращения различных бюджетных расходов на нужды регионов сохранялась еще с начала 2024 года.
Однако только в конце 2024 года российские власти начали откровенно говорить, что регионам придется пожертвовать определенными своими интересами. И это все ради финансирования войны в Украине.
В ЦПИ напомнили: в бюджете на текущий 2025 год Кремль резко увеличил военные расходы. Однако в то же время власти России сократили различные социальные программы, а также финансирование регионов.
Обратите внимание! В заметке подчеркнули: такие действия российских властей подтверждают то, что война остается абсолютным приоритетом Владимира Путина, а благосостояние собственных граждан жертвуется ради продолжения агрессии против Украины.
Что еще происходит с экономикой России?
Правительство России ищет различные дополнительные "финансовые ресурсы", чтобы выполнять все обязательства. В частности, сокращение расходов в стране может коснуться невоенных направлений.
Сейчас Кремль продолжает придерживаться тактики "все для фронта, все для победы". С начала полномасштабной войны военные расходы России почти удвоились в номинальном выражении.