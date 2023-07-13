Российский "кошелек" тает: объемы бюджета агрессорки резко сокращаются

После полномасштабного вторжения России в Украину доходы агрессорки начали сокращаться в результате санкций. Больше всего пострадала нефтегазовая отрасль, ведь федеральный бюджет России "кормился" годами из нее. Следовательно, за прошлый год общее количество доходов сократилось на 12%.

Сколько российский бюджет недополучил в этом году

Согласно данным российского Минфина за январь – июнь 2023 года объем доходов федерального бюджета составлял 12,3 миллиарда рублей, что на 12% ниже объема поступления за аналогичный период.

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Что касается нефтегазовых доходов, то объемы составляют 3,3 млрд рублей. Они снизились на 47% год к году. Это связано с понижением котировок цен на нефть марки Urals и понижением цен и сокращением размеров экспорта природного газа.

Согласно данным общий дефицит российского бюджета в текущем году составил 2 миллиарда 595 рублей по сравнению с прошлым годом. Впрочем, нужно понимать, что цифра может быть и значительно выше, ведь Кремль часто скрывает реальное положение дел.

Печатает деньги и покрывает дефицит

Как раньше рассказала 24 Каналу председатель комитета Совета по бюджету Роксолана Подласа, сейчас Россия пытается покрыть яростный дефицит федерального бюджета.

Роксолана Подласа Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Их Дума уже приняла закон, что налоги собираются не от фактической цены реализации нефти и нефтепродуктов, а от кажущейся. С 1 апреля – как будто Urals стоит 51 доллар за баррель, а с 1 июля – как будто 60 долларов за баррель. То есть российские нефтегазовые компании будут доплачивать налоги из собственного кармана.

Кроме того, власти агрессорки хотят ввести добровольно-принудительный сбор, который будет касаться среднего и крупного бизнеса. С россиян будут сдирать деньги для того, чтобы обеспечить дополнительные 300 миллиардов рублей налоговых поступлений.

Хватит ли денег из Фонда

Кремль фактически уже печатает рубль, когда продает золото и юани из Фонда национального благосостояния. А такая эмиссия денег – прямой путь к инфляции и бедности рядового россиянина.

Напомним, что Фонд национального благосостояния создан в России для подобных критических случаев. Впрочем, он все же имеет конкретные объемы, которые могут заканчиваться.

По мнению экономиста Олега Гетмана, с которой он поделился с журналистами 24 Канала, нынешних резервов Фонда хватит примерно до конца 2023 года. Вероятно, даже к осени. После этого в России останется два пути, которые будут вести в любом случае к обнищанию:

Первый путь. Существенна девальвация рубля до 100 – 120 рублей за доллар. Это приведет к безумной инфляции, а население будет масштабно беднее.

Существенна девальвация рубля до 100 – 120 рублей за доллар. Это приведет к безумной инфляции, а население будет масштабно беднее. Второй путь. Печатая рубль власти России постараются этим "гасить" дефицит в бюджете. Однако это в любом случае приведет к инфляции, девальвации и бедности населения.