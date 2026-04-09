Война в Иране пополнит бюджет России: "в копилку пойдут" миллиарды долларов

В апреле Россия получит доходы от своего крупнейшего отдельного нефтяного налога. Он удвоится до 9 миллиардов долларов из-за нефтегазового кризиса, вызванного атакой США и Израиля на Иран.

Как пополнится бюджет России в апреле?

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, и это привело к росту фьючерсов на Brent значительно выше 100 долларов за баррель, о чем пишет Reuters.

Основные доходы России от ее большого нефтегазового сектора базируются на добыче. Экспортная пошлина на нефть была отменена с начала 2024 года в рамках так называемого налогового маневра – многолетней реформы отрасли, о чем сообщает Reuters.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в России вырастет в апреле примерно до 700 миллиардов рублей (9 миллиардов долларов) с 327 миллиардов рублей в марте. Это примерно на 10% больше, чем в апреле прошлого года.

Заметьте! На весь 2026 год Россия заложила в бюджет 7,9 триллиона рублей поступлений от ПВКК.

Средняя цена российской нефти Urals, которая используется для налогообложения, выросла до 77 долларов за баррель в марте – это самый высокий уровень с октября 2023 года. Кроме того, это на 73% больше, чем в феврале (44,59 доллара за баррель), и выше уровня в 59 долларов, который заложен в государственный бюджет этого года.

В Кремле заявили, что сейчас наблюдается большой спрос на российские энергоресурсы из разных регионов мира. Но существуют ограничения по этой прибыли, и российские экономисты неоднократно предупреждали, что 2026 год может быть сложным.

В январе – марте 2026 года дефицит бюджета России составлял 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП.

Кроме того, атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру также привели к снижению доходов и создают риск сокращения добычи нефти. У СВРУ отметили, что отгрузка нефтепродуктов в конце месяца фактически прекратилась в порту "Приморск".

Важно! Масштаб дополнительных доходов России будет зависеть от того, как долго продлится кризис вокруг Ирана.

