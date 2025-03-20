Какой город в Украине имеет самые низкие тарифы на коммуналку

Харьков имеет самые низкие тарифы на коммунальные услуги сейчас. Мэр города Игорь Терехов говорит, что, вероятно, такие цены на ЖКУ будут сохраняться и в дальнейшем.

Где в Украине самая низкая коммуналка

Терехов говорит, что именно создание "энергетического острова" позволит сохранить самую дешевую в Украине коммуналку, сообщает 24 Канал со ссылкой на ХГС.

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Игорь Терехов Городской голова Харькова Благодаря этому себестоимость энергетики у нас как у города будет намного меньше, чем мы сегодня платим. Сегодня тарифы на коммунальные услуги, если вы возьмете по всем городам Украины, у нас самые низкие. И мы это сохраним.

Терехов говорит, что городские власти уже работают над тем, чтобы создать автономный "энергетический остров".

Обратите внимание! По словам Терехова, именно реализация проекта "энергетический остров" помогала городу пройти нынешний отопительный сезон, который стал самым сложным за всю историю Харькова.