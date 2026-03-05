На Кубе произошел масштабный блэкаут: при чем здесь Дональд Трамп и санкции США

На Кубе произошел масштабный блэкаут – без электроэнергии осталась большая часть страны, в частности столица Гавана. Отключение электричества произошло на фоне усиления давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая ограничила поставки нефти на остров.

Об этом сообщает Reuters.

Куда исчез свет на Кубе?

Энергетическая компания Union Electrica (UNE) заявила, что причиной блэкаута стала неожиданная авария на теплоэлектростанции Antonio Guiteras, расположенной примерно в 100 километрах к востоку от Гаваны. Из-за этого электроснабжение исчезло на большой части острова – от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной Камагуэй.

Кроме того, электричество исчезло и в восточной провинции Лас-Тунас из-за неисправности подстанций. В результате стабильное электроснабжение сохранилось только в самых восточных регионах страны.

По данным региональной газеты Giron, ремонт энергоблока на станции Guiteras может занять три – четыре дня.

В Reuters отметили, что в последние годы Куба уже пережила несколько масштабных блэкаутов. Они начались еще до ограничения поставок нефти США, в частности после того, как Вашингтон в январе фактически отстранил от власти венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Власти Кубы объясняет экономический кризис десятилетиями американских санкций, которые, по ее словам, привели к нехватке инвестиций в производство электроэнергии и развитие электросетей.

Отключение электросети нельзя считать нормой. Я считаю, что это неправильно. Из-за перебоев с электроэнергией кубинское государственное телевидение временно прекратило вещание,

– отметил 28-летний инженер Ариан Мендоза из Гаваны.

Дефицит топлива уже заставил правительство страны ограничивать некоторые государственные услуги, в частности вывоз мусора и транспорт. В ответ многие жители устанавливают солнечные панели на домах и даже автомобилях, чтобы иметь электричество на фоне стремительного роста цен на топливо.

Что происходит с ценами на нефть?