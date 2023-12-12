Будет ли дефицит продуктов из-за частичной блокады польской границы

Польские перевозчики согласились разблокировать часть пропускных пунктов на границе с Украиной. Но повлияет ли это на импорт продовольственной продукции, лекарств и других товаров — дальше в материале.

Блокада границы

11 декабря был разблокирован пропускной пункт "Ягодын — Дорохуск". А в ближайшее время могут быть разблокированы другие пункты пропуска.

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В направлении Украины проехали 15 транспортных средств — они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши, – сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он добавил, что работа по этому направлению не завершена, и важно не допустить дальнейших блокировок. Блокада на пункте пропуска в Дорохуске была приостановлена по решению мэра города.

Потери из-за нее становятся все выше и выше, компании из разных отраслей экономики терпят огромные убытки. На некоторых предприятиях останавливается производство, люди могут лишиться работы или уже теряют ее. Поэтому я принял такое тяжелое решение, — заявил чиновник.

Перевозчики не стали противоречить решению мэра и отметили, что будут искать другие способы выразить протест. Даже если протесты польских дальнобойщиков прекратятся полностью, очередь на границе не исчезнет до Нового года.

Через это возникают проблемы критически важных для Украины товаров. В частности, гуманитарной помощи.

Ущерб для Украины

В результате блокады границы Украина несет убытки на миллиарды гривен. По данным главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, таможня не выполнила план поступлений в бюджет на 19%, то есть на 9,3 миллиарда гривен.

Уже в 2023 году ВВП в Украине может снизиться на 1% в результате блокирования границы.

Экспорт в октябре составил 5,2 миллиарда гривен, а в ноябре он был 3,8 миллиарда гривен. Разница, возможно, отчасти вызвана сезонными колебаниями. Но есть разные оценки, что эта забастовка нам обойдется в 1% ВВП,

— отмечает народный депутат Юлия Клименко.

В целом экспорт автомобильным транспортом в прошлом месяце снизился на четверть. Приблизительно так же пострадал и импорт. Это влияет и на импорт товаров, необходимых для военного дела, ведь не все товары проходят вне очереди.

Представители продовольственных сетей говорят, что блокировка границы увеличила сроки доставки продукции европейских производителей и повысила стоимость автомобильного транспорта.

! Эти действия отрицательно сказываются на наличии импорта в розничных сетях. Однако о полном дефиците товаров пока речь не идет. Максимум может привести к отсутствию некоторых брендов.

Нет в Украине и кризиса со снабжением медикаментов. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, полный спектр лекарственных средств есть в наличии у фармдистрибьюторов.

В течение декабря авиагрузы будут ехать в обход польских аэропортов. Все фуры из Польши мы уже сейчас направляем на границы других стран. С января вообще вся морская и авиалогистика будет построена в обход Польши — через Румынию,

— объяснил владелец сети "Медтехника" Алексей Давыденко.

Единственный сектор, где могут продолжиться перебои, — это импорт горючего. Напомним, что в результате блокады в Украине подорожал автогаз. Ведь именно на польскую границу приходилось около 30% его импорта.