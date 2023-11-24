Как забастовки на польско-украинской границе повлияют на рынок горючего

Протесты польских перевозчиков оказывают влияние на все аспекты экономики Украины. В частности, это может иметь последствия для рынка горючего.

Что будет с горючим

По мнению Геннадия Рябцева, которое он высказал для 24 Канала, чтобы узнать, как повлияет забастовка на горючее в Украине, нужно выяснить, что может привести к его удорожанию.

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Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Это, например, стоимость нефтепродуктов на электронной бирже в Восточной Европе и наличие нефтепродуктов. Сейчас цены снижаются, поэтому говорить, что ситуация на границе может привести к удорожанию, нельзя.

Опасения по поводу влияния блокады на рынок горючего становятся все более надуманными. Эксперт отметил, что в Украине действует 31 автомобильный пункт пропуска, и всего 9 из них – это пункты пропуска через Польшу.

Когда говорят, что проблемы на 3 из 31 пунктов пропуска привели к удорожанию на четверть пропана-бутана, то у меня возникает вопрос о том, что кто-то спекулирует на этом.

– добавил он.

Рябцев объяснил, что на украинском рынке вполне достаточно дизтоплива и бензина. А вот по сжиженному газу возникают вопросы. Например, в Польше начали использовать этот ресурс в котельных, что привело к его нехватке для автомобилистов.

Сколько стоит топливо 24 ноября

Бензин А-95 – 56,42 (-1,45 гривны) за литр;

– 56,42 (-1,45 гривны) за литр; Дизельное топливо – 52,73 (-1,90 гривны) за литр;

– 52,73 (-1,90 гривны) за литр; Автогаз – 36,07 (+0,14 копейки) за литр.

Большой объем газа ранее поступал из России и Беларуси, но из-за изменения таможенных правил нельзя указывать на товаре, что страна происхождения неизвестна, чтобы замаскировать топливо. Таким образом, предложений для украинских трейдеров стало меньше.