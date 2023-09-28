Заморозка российских активов: США лишили Москву 8 миллиардов долларов

Несмотря на санкции и существенное экономическое давление, Россия продолжает зарабатывать и возобновлять замороженные активы. Более того, российское правительство заявило, что заблокированные средства никак не повлияют на ход войны.

Санкции от США

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США заморозили некоторые российские счета. Эти деньги планируют использовать для восстановления Украины. Большинство средств находятся на счетах, зарегистрированных в ЕС и Японии.

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Андрей Ермак Руководитель Офиса Президента Украины США заморозили российские суверенные активы на сумму 8 миллиардов долларов.

Специальный представитель президента США Джо Байдена по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер подчеркнула, что замороженные деньги будут задействованы в украинских проектах послевоенного восстановления.

Заявления Путина о восстановлении экономики

Раньше Путин заявлял, что Россия восстановила свои замороженные активы Речь идет о заблокированных в начале полномасштабного вторжения российских золотовалютных фондах.

В начале полномасштабного вторжения Запад заблокировал золотовалютный фонд России в размере 300 миллиардов долларов.

Необходимо понимать, что заявление Путина не подтверждено. Однако и относиться к нему скептически не стоит. Россия возобновляет свои торговые связи и находит новые пути обхода санкций.