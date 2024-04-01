Могло быть хуже: во сколько обошлось Украине блокирование границы в марте

Из-за блокирования поляками границы государственный бюджет Украины недополучает поступления. О том, какую сумму потеряла Украина в марте сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сколько недополучила Украина

Поэтому, из-за блокирования государственной границы бюджет недополучил 6,3 миллиарда гривен. Однако, несмотря на блокирование, удалось выполнить на 100% индикативный показатель Минфина.

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Имеем результат поступлений в бюджет за март 2024 года от платежей, администрируемых таможней. Индикативный показатель Минфина в 49,662 миллиарда гривен выполнен полностью на 49,708 миллиарда гривен. Выполнение 100%. Несмотря на блокирование государственной границы, в результате которого бюджет недополучил 6,3 миллиарда гривен,

– отметил он.

Напомним, что с 20 февраля польские протестующие начали более жесткое ограничение движения транспорта на границе с Украиной. Грузовики блокировали на таких КПП: Медика – Шегини, Долгобичув – Угринов, Зосин – Устилуг, Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин.

Разблокируют ли границу

Фермеры выдвинули множество требований к украинской стороне, среди которых два основных: отказ от беспошлинной торговли с Украиной и полное закрытие украинско-польской границы для грузовиков.

Поэтому, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что диалог по разблокированию границы есть, а все пункты плана деблокады выполняются. Более того, уже есть первые результаты, передает 24 Канал.

Наше правительство представило план деблокады. Важно, что мы с Польшей идем по этому плану. Все его пункты выполняются, диалог есть, первые результаты есть и уже скоро, надеемся, что граница будет разблокирована,

– подчеркнул премьер.

Чиновник отметил, что 28 марта провели очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. Шмыгаль отметил, это достаточно новый формат, который должен вывести наши отношения в очень практическую плоскость.