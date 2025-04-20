Кому из пенсионеров грозит блокировка банковских карточек

В 2025 году часть украинских пенсионеров может столкнуться с блокировкой банковских карт для получения пенсий. Какие на это есть причины и кому из пенсионеров стоит быть осторожными, читайте далее.

Кому заморозили пенсионные выплаты

Некоторые пенсионеры потеряли выплаты из-за того, что имели справку ВПЛ, выданную еще до 24 февраля 2022 года, или же выехали за границу после начала полномасштабного вторжения или проживают на временно оккупированных территориях, передает 24 Канал со ссылкой на КМУ.

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А все из-за особой процедуры получения пенсии именно для этих категорий граждан, части из них были заблокированы карточные счета, а начисление выплат – прекращено. Механизм выплаты пенсий предусматривает, что перечисление средств происходит только после прохождения идентификации в установленный срок.