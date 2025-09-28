В Украине все чаще пенсионеры сталкиваются с проблемой недоступности своих выплат из-за блокировки пенсионных карт. Что стоит за этими ограничениями и как действовать в такой ситуации, читайте дальше.

Почему могут заблокировать пенсионную карту?

В Украине все больше пенсионеров сталкиваются с тем, что пенсионные карты блокируют, а выплаты становятся недоступными. Причины такой блокировки чаще всего связаны с длительным не пользованием карточкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Блокировку осуществляет банк, после чего информацию передают в Пенсионный фонд Украины, а средства на счете временно замораживаются. Также это может быть связано со следующими причинами: пребыванием за рубежом, на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, где нет доступа к банковским сервисам.

Можно ли возобновить выплату пенсии?

Как дополнительно объяснили в ПФУ, блокировку осуществляет банк, после чего информацию передают в Пенсионный фонд Украины, а средства на счете временно замораживаются.

Восстановить доступ к карте и восстановить пенсию можно через обращение в Пенсионный фонд или видеоверификацию, что позволяет дистанционно подтвердить личность и восстановить выплаты.

Что известно о выплате пенсий в Украине: коротко о главном