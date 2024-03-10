Заблокируют ли пенсионный счет, если не пройти идентификацию: рассказывают юристы

Появились сообщения о возможной блокировке счетов пенсионеров, которые не прошли идентификацию. Дело в том, что определенная часть украинских пенсионеров должна проходить эту процедуру для продолжения получения пенсионных выплат.

Если не пройти идентификацию: что будет

По данным Минсоцполитики Украины, информация о блокировании пенсионных банковских счетов, если на них не зафиксировано движения средств в течение полугода, не является правдивой.

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Поэтому, юристы объясняют, что это невозможно по ряду причин:

нормативные акты, регулирующие сферу соцобеспечения – не предусматривают такую блокировку;

Минсоцполитики не имеет полномочий и технической возможности вмешиваться в сферу деятельности банков по блокированию карт.

Почему средства не начисляются

что с 2004 года в Украине присутствует физическая идентификация для тех, кто получает пенсию, или соцвыплаты. Это нужно для подтверждения того, что лицо является действительным и до сих пор живым.

То есть, если пенсионеры-переселенцы не пользуются банковской карточкой в течение 6 месяцев, то пенсионные выплаты им продолжают начислять, но не переводят на карту до выяснения обстоятельств.

Блокировка счетов, на которых длительное время отсутствует движение средств, осуществляется банками на основании их внутренних правил,

– пишут эксперты.

Поэтому пенсия будет накапливаться на счете до тех пор, пока лицо не подтвердит свою личность. Таким образом, пройти идентификацию можно:

в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка;

через вебпортал Пенсионного фонда – в режиме видеоконференцсвязи;

за рубежом – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины, где нужно получить документ, который удостоверяет, что физическое лицо является живым.

Какую информацию нужно предоставлять при идентификации

Есть определенный перечень информации, которую специалист должен уточнить при проведении процедуры. В частности речь идет о таких данных:

фамилия, имя и отчество;

дата и место рождения;

номер, серия, срок действия, дата и место выдачи паспорта Украины;

номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

идентификационный код;

реквизиты пенсионного удостоверения;

номер телефона, электронный адрес;

место жительства, в соответствии с регистрацией и фактическое;

время и место последнего обращения в ПФУ.

Перед проведением процедуры, специалист должен уточнить согласен ли гражданин на видеофиксацию. Если какие-то из названных выше данных отсутствуют, лицо должно предупредить об этом.