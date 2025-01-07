Страны ЕС закупили рекордное количество российского СПГ – почему зависимость не уменьшается

Европейский Союз импортировал рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) из России. Призывы уменьшить зависимость от таких поставок не сработали.

Поставки российского СПГ в Европу

В 2024 году объем российского СПГ, поступающего в Европу, превысил поставки газа через украинскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В общем Россия экспортировала около 30 миллиардов кубометров газа, более половины из которого ранее транспортировали через Украину.

Эта ситуация, по данным Bloomberg, демонстрирует трудности ЕС в попытках сократить зависимость от российских энергоресурсов.

Как изменилась цена на газ в Европе

В начале года цена на газ в Европе достигла самого высокого уровня с октября 2023 года, превысив 540 долларов за 1 000 кубометров. Кроме того, европейские газовые хранилища быстро пустеют из-за прекращения транзита российского газа и устойчивый мороз, который увеличивает спрос на отопление.

Интересно! На начало января уровень запасов газа в хранилищах стран ЕС составлял около 70%, что значительно ниже, чем 86% за этот же период прошлого года. Аналитики отмечают, что такая ситуация усиливает риски для энергетической безопасности Европы.