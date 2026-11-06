Украинцам рассказали, как получить пенсию в размере 17 тысяч гривен: без какого условия не обойтись

Обеспечить себя безбедную старость и максимальные выплаты от государства вполне реально, если заранее знать правила игры. Однако для достижения желаемого результата придется выполнить несколько строгих условий, касающихся ваших доходов и стажа работы.

Что нужно для получения максимальных выплат

Чтобы в 2026 году выйти на заслуженный отдых с выплатой около 17 000 гривен, 60-летней женщине необходимо иметь не менее 33 года страхового стажа. При этом ее официальный доход в течение трудовой деятельности должен составлять не менее 46 900 гривен в месяц, о чем свидетельствуют данные Пенсионного калькулятора.

В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 7 200 гривен, но около двух третей пенсионеров получают значительно меньше. Формула расчета от ПФУ довольно строгая: конечная сумма обычно не превышает 30% от вашей средней зарплаты.

Справочно! Она умножается на индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа, поэтому поэтому чем выше "белая" зарплата и дольше стаж, тем больше будет выплата.

Какие требования к стажу действуют сейчас

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если человек планирует выйти на пенсию в 63 года, необходимо накопить не менее 23 лет стажа, а в 65 лет хватит и 15 лет официальной работы.

Даже после назначения пенсии ее размер может увеличиваться благодаря предусмотренным законодательством доплатам. Для людей со сверхнормативным страховым стажем предусмотрена финансовая надбавка за каждый полный год сверх установленной законом нормы.

Важно! Для пенсий, назначенных после октября 2011 года, сверхнормативным считается стаж свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

За каждый полный год такого стажа пенсия увеличивается на 1 % от ее рассчитанного размера, но не более чем на 1 % прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Поскольку в 2026 году этот минимум составляет 2 595 гривен, максимальная доплата за один год сверхнормативного стажа равна 25,95 гривны.

Соответственно, за 10 лет сверхнормативного стажа можно получить почти 260 гривен в дополнение к ежемесячной выплате.

Что делать тем, кому не хватает отработанных лет

Проблема дефицита стажа становится все острее, ведь требования государства с каждым годом растут. Как уже сообщалось, украинцы имеют законное право дополнить необходимые годы, заключив договор о добровольной уплате ЕСВ с налоговой службой.

Тем, кто годами не работал и не накопил даже минимальных работал неофициально, стандартная пенсия по возрасту не назначается вообще. По достижении 65 лет такие лица смогут претендовать лишь на государственную социальную помощь, размер которой жестко зависит от совокупных доходов семьи.