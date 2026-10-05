Европа выпустит часть запасов дизельного топлива на рынок: как это повлияет на цены

Страны "Большой семерки" договорились выделить 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти из стратегических резервов. В ЕС назвали это решение важным, но предупредили о сложной зиме для европейского энергетического рынка.

Как решение "Большой семерки" повлияет на цены

В понедельник представитель Еврокомиссии заявил журналистам в Брюсселе, что высвобождение запасов положительно повлияет на стоимость энергоносителей для стран ЕС и поможет снизить цены на европейских заправках, пишет Reuters.

В то же время в Брюсселе предупреждают, что ЕС ожидает крайне тяжелый зимний период с точки зрения общих расходов на энергоносители.

Ситуация осложняется тем, что Европа стала более зависимой от импорта американского дизельного топлива после того, как конфликт с Ираном нарушил стабильные поставки от производителей из Персидского залива.

Нас по-прежнему ждет очень сложная зима,

– заявили в Еврокомиссии.

Обратите внимание! Процесс высвобождения резервов начнется немедленно и продлится четыре месяца, причем значительный объем дизельного топлива поступит уже в течение ближайших 20 дней. Рынок отреагировал сразу: европейские фьючерсы на дизельное топливо упали в цене почти на 6%, а американские – более чем на 3%.

Введут ли США запрет на экспорт

После достижения договоренности в рамках "Большой семерки" Дональд Трамп заявил, что США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива. По его словам, такой запрет якобы вообще не был окончательным вариантом, хотя в течение последних двух недель президент неоднократно говорил, что рассматривает такой шаг.

У Европы много дизельного топлива, и она внесет значительный вклад в мировое предложение, как и мы. Мы не будем вводить запрет на экспорт. Мы будем делать то, что должны делать,

– сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее Вашингтон рассматривал ограничение экспорта как один из способов увеличить предложение топлива внутри США и сдержать его цены на заправках в преддверии ноябрьских выборов.

Напомним, что в марте из-за иранского кризиса Международное энергетическое агентство (МЭА) уже координировало рекордное высвобождение 400 миллионов баррелей. Нынешние 100 миллионов являются частью выполнения тех глобальных обязательств, призванных защитить потребителей от шоковых цен.